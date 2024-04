No Paraná: PF DESCOBRE DEPÓSITO ILEGAL DE ARMAS FALSAS EM FOZ DO IGUAÇU

A Polícia Federal localizou um depósito ilegal de simulacros de armas de fogo, em Foz do Iguaçu/PR, na manhã dessa última quinta-feira (28/3), e prendeu o responsável pelo imóvel.

A ação se deu após a apreensão de um caminhão carregado com produtos eletrônicos importados sem a devida documentação fiscal do Paraguai, na cidade de Londrina/PR. De acordo com as investigações, foi apontando que havia um depósito em que estaria sendo distribuídas as mercadorias importadas.

Com isso, os policiais federais identificaram o depósito, e encontraram em seu interior dezenas de simulacros. O responsável pelo imóvel bem como as armas simuladas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para as formalidades da prisão em flagrante e da apreensão dos materiais.

(Da Redação com Bem Paraná)