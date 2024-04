Decisão: TURQUIA RESTRINGE O COMÉRCIO COM ISRAEL ATÉ QUE HAJA UM CESSAR-FOGO

A Turquia anunciou, nesta terça-feira (9), restrições ao comércio com Israel que abrangem 54 grupos de produtos – incluindo aço, mármore e cerâmica – em reação à recusa israelense em permitir que Ancara lançasse por via aérea ajuda humanitária para Gaza. Segundo informou o Ministério do Comércio turco em um comunicado, as restrições valem a partir de hoje e “permanecerão em vigor até que Israel declare um cessar-fogo imediato em Gaza e permita um fluxo suficiente e ininterrupto de ajuda” para a população palestina. A nota lembra que há algum tempo a Turquia não permite a venda para Israel de qualquer produto ou serviço que possa ser utilizado para fins militares.

O governo turco apela a todos os membros da comunidade internacional para fazerem o que for necessário para garantir que Israel cumpra suas obrigações ao abrigo do direito internacional.

O anúncio veio horas após o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, ter anunciado na noite de segunda-feira que seu país tomaria medidas em protesto contra a rejeição de Israel aos pedidos da Turquia de sobrevoar a Faixa de Gaza para lançar ajuda humanitária. “Não há nenhum pretexto sob o qual Israel possa impedir a nossa ajuda aérea aos habitantes de Gaza, que estão morrendo de fome. Nesta situação, decidimos tomar uma nova série de medidas contra Israel”, disse Fidan à agência de notícias turca “Anadolu”.

(Da Redação com Jovem Pan News)

Israel e Turquia romperam relações diplomáticas em outubro de 2023, retirando embaixadores, mas o comércio continuou ininterrupto até hoje e até aumentou, segundo dados da Associação de Exportadores turca. No primeiro trimestre deste ano, a Turquia exportou bens no valor de US$ 1,1 bilhão para Israel, aumentando o volume de US$ 317 milhões em janeiro para US$ 423 milhões em março.