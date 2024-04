Descaso: EM MEIO À CRISE NA SAÚDE, LULA ELOGIA NÍSIA E DIZ QUE MINISTRA “FALA MANSO”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma série de elogios, nesta segunda-feira (8/4), à ministra da Saúde, Nísia Trindade. Segundo o petista, algumas pessoas podem até não gostar de Nísia, mas todos acreditam no que ela fala, apesar de ela “falar manso”.

O chefe do Executivo elogiou as ações e resultados da pasta no ano passado, durante coletiva no Palácio do Planalto que apresentou um balanço de 2023, e anunciou medidas para reduzir a fila de espera para cirurgias, tratamentos e atendimentos com especialistas.

Após uma apresentação feita pela titular da pasta da Saúde, Lula fez um breve discurso. Ele citou uma reunião feita com a ministra após escândalos na gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro. “Eu disse para a Nísia que ela tinha que falar grosso na questão da Saúde. E ela respondeu o seguinte: ‘presidente, eu não posso falar grosso porque sou mulher, eu falo manso’”, contou o chefe do Executivo. “E foi muito importante porque, se é um homem falando, ele certamente ia falar grosso, ia dar a impressão de que estava falando de coisas que são inexequíveis, impossíveis de serem feitas”, acrescentou.

Sob pressão

Nísia é alvo de fritura e críticas por parlamentares do Centrão, que estão de olho em sua cadeira e reclamam do repasse de emendas pelo ministério. Ela também foi pressionada por parte do PT do Rio de Janeiro devido a mudanças nos hospitais federais. Em 18 de março, Nísia foi a mais cobrada por Lula durante reunião ministerial, na qual chegou a se emocionar. No dia seguinte, os dois se reuniram novamente.

“Eu acho que a Nísia, falando manso do jeito que ela falou… Pode até alguém não gostar de você, mas eu duvido que tenha alguém que não acredite em cada palavra do que você fala”, apontou o presidente, dirigindo-se à ministra. “Não apenas por ser mulher, mas porque seu jeito delicado de falar, sem rompante, sem tentar passar entusiasmo além daquilo que é necessário, você consegue falar com a alma e com a consciência das pessoas”, completou.

Lula também elogiou o contato que o Ministério da Saúde tem com estados e municípios, para orientar ações de combate a endemias, por exemplo.

(Da Redação com Correio Braziliense)