Oportunidades: AGÊNCIAS DO TRABALHADOR TÊM 17,9 MIL VAGAS DISPONÍVEIS EM TODOS OS SETORES DA ECONOMIA

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 17.958 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 4.237 oportunidades. Na sequência, aparecem as de abatedor de porco, com 665 vagas, repositor de mercadorias, com 582, e operador de caixa, com 540.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.729). São 360 vagas para operador de telemarketing ativo, 295 para alimentador de linha de produção, 268 para repositor de mercadorias e 253 para ajudante de motorista.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 40 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de mecânico de manutenção de máquinas (curso técnico em mecânica industrial), técnico em instalação de sistema ótico (curso técnico na área de T.I ou Telecomunicações), auxiliar de contábil (curso superior em ciências contábeis), fonoaudiólogo, nutricionista, gerente de lojas, entre outros.

Também há oferta de estágios em diferentes setores, com destaque para estudantes de Engenharia Ambiental, Educação Física e Administração.

A região de Cascavel, no Oeste, tem 4.071 vagas, com 1.122 oportunidades para alimentador de linha de produção, 385 para abatedor de porcos, 155 para magarefe e 152 para carregador (armazém).

As regionais de Londrina (1.759), Foz do Iguaçu (1.574), Maringá (1.461), Campo Mourão (1.434) e Pato Branco (1.111) tem mais de mil vagas disponíveis. Em Londrina, as funções que lideram são alimentador de linha de produção, com 502 vagas, lagareiro (processamento de alimentos), com 90, operador de caixa, com 60, e motorista de caminhão, com 59 oportunidades.

Em Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (529), abatedor (130), repositor de mercadorias (86) e operador de caixa (84). Na região de Maringá, há oferta de emprego para as funções de operador de máquinas fixas, com 274 oportunidades, alimentador de linha de produção (272), montador de equipamentos elétricos (259) e trabalhador do cultivo de árvores frutíferas (210).

Em Campo Mourão, são ofertadas 529 vagas para alimentador de linha de produção, 91 para trabalhador da manutenção de edificações, 63 para abatedor de porcos e 59 para magarefe. Em Pato Branco, no Sudoeste, alimentador de linha de produção (441) lidera a lista de vagas.

ATENDIMENTO – Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.