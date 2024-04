Transpetro inaugura: PRIMEIRA USINA SOLAR A SUPRIR INTEGRALMENTE UMA PLANTA INDUSTRIAL DO SISTEMA PETROBRAS

A Transpetro inaugurou nesta quarta-feira, 3 de abril, no Terminal de Guarulhos, em São Paulo, a primeira usina solar fotovoltaica capaz de abastecer 100% uma planta industrial do Sistema Petrobras. O projeto pioneiro é parte dos investimentos da companhia em transição energética e descarbonização em suas áreas de negócio.

“Queremos nos manter no grupo de empresas que lidera as mudanças da matriz energética brasileira, oferecendo soluções sustentáveis e que tragam resultados sólidos de descarbonização. Por isso estamos investindo em ações que contribuam para o fomento de uma economia de baixo carbono. Temos um compromisso com as pessoas e o meio ambiente e esse projeto faz parte disso”, afirmou o presidente da companhia, Sérgio Bacci, durante cerimônia realizada no terminal.

A usina tem 2.000 kW de potência de trabalho, o que representa o consumo equivalente de cerca de 600 residências. A planta produzirá energia suficiente para atender as operações do Terminal de Guarulhos, os dutos de entrega de derivados para as companhias distribuidoras de combustíveis e de querosene de aviação para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, além da Base de Carregamento Rodoviário de Guarulhos (Baguar).

Operando no sistema de compensação de energia elétrica, a usina solar reduzirá em 84% a conta de energia do terminal já no primeiro mês. A economia anual prevista é de aproximadamente R$ 1,8 milhão. O investimento da Transpetro na planta foi de R$ 12 milhões.

A planta solar vai evitar a emissão de 246 toneladas por ano de gases causadores do efeito estufa na unidade.

“Para além dos aspectos financeiros, o projeto demonstra que estamos fazendo a gestão do negócio com foco na geração de valor e ampliação do nosso impacto positivo na sociedade. Estamos comprometidos com a transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis de modo a acelerar a redução das emissões de gases de efeito estufa nos nossos negócios”, afirmou o diretor de Dutos e Terminais, Márcio Guimarães.

Terminal sustentável

Além da usina solar fotovoltaica, o Terminal de Guarulhos tem projetos para a captação de águas pluviais para utilização como água de serviço; a instalação de um sistema de recuperação de vapor (URV) na Base de Carregamento Rodoviário de Guarulhos (Baguar) e projetos sociais com as comunidades vizinhas.

Juntas, essas iniciativas elevam o ativo ao patamar de “terminal sustentável” nos requisitos de ASG (Ambiental, Social e Governança) e novas tecnologias.

“O Terminal de Guarulhos é uma das unidades de referência da Transpetro para estudos e implantação de iniciativas disruptivas em sustentabilidade e novas tecnologias. A partir dos trabalhos bem-sucedidos que desenvolvemos nesses ativos, desdobramos em outros terminais”, explicou a gerente executiva de Operação de Dutos e Terminais Sul, São Paulo e Centro-Oeste, Keurrie Cipriano.

A usina em números

• 33 mil m² de área construída;

• 700 metros de perímetro (cercados com alambrado e concertina);

• 22.800 metros de cabos para interligação das placas solares instalados;

• 2.800 kW de potência máxima dos painéis;

• 2.000 kW de potência de trabalho;

• R$ 1,8 milhão por ano economizados na conta de energia;

• Investimento total de R$ 12 milhões;

• Capacidade para abastecer 600 residências;

• 246 t de carbono a menos emitidos por ano para a atmosfera.