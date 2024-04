Narcotráfico: PASSAGEIRO É PRESO COM 14,5 KG DE MACONHA EM ÔNIBUS NA PR-317

Durante fiscalização realizada na rodovia PR-317, em Floresta, a equipe de Operação com Cães da 4ª Cia do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), apreendeu 14,5kg de maconha que era transportada pelo passageiro de um ônibus. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30 de ontem.

O coletivo fazia o itinerário Foz do Iguaçu para São Paulo. Com ajuda do cão, a droga foi localizada no interior do bagageiro do coletivo, dentro de uma mochila de cor preta. Nela, foram encontrados alguns tabletes de maconha, as quais estavam embaladas a vácuo.

Na conferência do ticket de bagagem, o responsável foi identificado pelas iniciais D.R.R. de 28 anos, morador do estado de Minas Gerais. Inicialmente ele negou ser o dono da droga, ocultando o seu nome, porém, após outras averiguações, constatou-se seu verdadeiro nome e que o mesmo era dono da bagagem.

Diante das evidências, o homem confessou ter embarcado com a droga na cidade de Cascavel para levar até a cidade de São Paulo. Pelo serviço, receberia R$ 5.000,00.

Em sua mochila os policiais encontraram ainda um embalador a vácuo e uma balança de precisão. Após os trâmites e averiguações necessárias, o detido e o entorpecente foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Maringá.

