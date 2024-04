Acordo Secreto: AS ARMAS QUE OS EUA ESTÃO ENVIANDO SECRETAMENTE À UCRÂNIA

No entanto, Biden parece ter aprovado secretamente o envio do sistema de longo alcance — capaz de disparar mísseis a distâncias de até 300 km — em fevereiro deste ano.

“Posso confirmar que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia ATACMS de longo alcance sob orientação direta do presidente”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.

Os EUA “não anunciaram [o envio] no início, para manter a segurança operacional da Ucrânia”, acrescentou ele.

Não está claro quantos equipamentos do tipo já foram enviados, mas o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que Washington planeja enviar mais.

Os novos mísseis também foram usados num ataque às tropas russas na cidade portuária ocupada de Berdyansk durante a noite de terça-feira (23/4), segundo o jornal The New York Times.

O novo pacote de ajuda americano foi aprovado após meses de impasse, pois havia uma oposição de alguns membros do Congresso.

Após a notícia do pacote, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse: “Agora faremos tudo para compensar esse meio ano que foi gasto em debates e dúvidas.”

As forças ucranianas sofreram com a escassez de munições e de sistemas de defesa aérea nos últimos meses — e as autoridades culparam os atrasos na ajuda militar dos EUA e de outros aliados ocidentais pela perda de vidas e de território.