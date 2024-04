DEPUTADOS QUEREM PLACAS TRILÍNGUES EM PONTOS TURÍSTICOS

Dois deputados de cores partidárias bem distintas, Requião Filho (PT) e Matheus Vermelho (PP) assinam juntos o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e que estabelece que placas em pontos turísticos, históricos e culturais sejam trilíngues: em portugês, inglês e espanhol.

Na justificativa do projeto, os deputados citam um aumento de 51,3% no número de turistas estrangeiros no Paraná em 2023, comparativamente ao ano anterior, segundo dados da SETU (Secretaria de Estado de Turismo). Desses turistas, os principais países emissores foram Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Chile, Espanha, Alemanha, França, Reino Unidos, Uruguai e Colômbia.

“Neste cenário de crescimento no número de turistas estrangeiros, é nosso dever adotar medidas – aparentemente simples – para impulsionar e fomentar cada vez mais o turismo. Facilita a locomoção dessas pessoas nos quatro cantos do Estado, do Porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu, de Guaíra a Palmas, enaltecendo nossos pontos turísticos, sejam eles culturais, ecológicos, religiosos ou históricos”, destacou Requião Filho, que também é presidente da Comissão para Assuntos do Mercosul, na ALEP.

O PL das placas trilíngues ainda precisa tramitar pelas comissões temáticas da Casa, antes de seguir para a pauta do Plenário Legislativo e a sanção do Governo do Paraná.

(Da Redação com Bem Paraná)