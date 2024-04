Entenda: GOL SUSPENDE TRANSPORTE DE ANIMAIS POR 30 DIAS APÓS MORTE DE GOLDEN RETRIEVER

Após a morte do cão Joca, um golden retriever enviado para o destino errado, a Gol Linhas Aéreas suspendeu por 30 dias a venda do serviço e o transporte de cães e gatos nos porões de aeronaves. Segundo comunicado da empresa, a suspensão, que dura a partir desta quarta-feira (24) até 23 de maio, servirá para que a companhia se dedique totalmente a concluir a apuração sobre o caso. A Gol informou ainda que aqueles que contrataram transporte de animais entre 24 de abril e 23 de maio por meio de serviços que estão com restrição, poderão optar por restituição total do valor, inclusive da sua passagem. O serviço “Dog&Cat Cabine”, que permite que os pets façam a viagem na cabine com os passageiros, continuará operando normalmente.

Joca viajaria de São Paulo, Aeroporto de Guarulhos, para Sinop, em Mato Grosso, junto do seu tutor, João Fantazzini. Por ser um cachorro de 47 kg e de grande porte, não pode ir embaixo do assento à frente e precisou ser despachado em uma caixa adequada, indo no porão junto às malas dos passageiros. A morte de Joca foi constatada por uma veterinária, que deu laudo de “parada cardiorrespiratória com causa ainda a ser esclarecida”.

(Da Redação com Jovem Pan News)