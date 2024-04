Medicina: A UNIVERSIDADE CENTRAL DO PARAGUAI REALIZOU COM SUCESSO SUA PRIMEIRA EXPO LIGAS

As ligas acadêmicas são associações estudantis sem fins lucrativos formadas por alunos do curso de Medicina. Seu principal objetivo é aprofundar em áreas específicas

da medicina que vão além do currículo tradicional, complementando assim a formação acadêmica e proporcionando aos estudantes a oportunidade de adquirir experiência prática no campo médico. Pode-se dizer que são uma espécie de clubes acadêmicos que

se concentram em áreas de interesse específicas, dando assim origem a ligas como a Liga Universitária de Cardiologia (LUCARDIO), a Liga Universitária de Cirurgia (LUC), a Liga Acadêmica de Psiquiatria (LAPSI) e outras mais.



A Expo Ligas foi concebida e organizada pela Coordenação de Extensão e Vinculação com a Sociedade, ocorrendo nas instalações da nova policlínica universitária da UCP. Este projeto visava promover a participação dos estudantes nas ligas e proporcionar uma oportunidade para que estas se tornassem conhecidas entre o alunado. A Expo foi um sucesso retumbante, atraindo aproximadamente 3.000 estudantes interessados nas mais de 30 ligas presentes. A importância de integrar-se a uma liga para os estudantes reside na possibilidade de se destacar em alguma especialidade médica específica, realizar novas pesquisas científicas, obter horas extracurriculares para o futuro currículo profissional do médico e, principalmente, adquirir mais experiência prática na área selecionada. Por esta razão, uma exposição foi o evento ideal para oferecer as amplas opções e seus respectivos benefícios aos interessados. Este tipo de evento organizado pela instituição visa fomentar nos estudantes o interesse e a autogestão em seu aprendizado e formação profissional, tornando a Universidade Central do Paraguai uma opção ideal para aqueles que desejam ingressar no fascinante mundo da medicina.



Se desejar saber mais sobre a UCP, pode seguir suas redes sociais:

Instagram: @ucp.cde

Facebook: /medicinaucp

(Da Redação com Prensa de Marketing)