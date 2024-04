Veja: MORADORES TERÃO PREFERÊNCIA PARA COMPRAR CASAS DAS VILAS A E B

Moradores de 21 casas cedidas, em regime oneroso, por Itaipu à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) participaram, nessa terça-feira (23), de uma reunião com representantes da binacional, para decidir sobre o futuro dos imóveis.

As residências, localizadas nas vilas A e B, Região Norte de Foz do Iguaçu, fazem parte das 923 casas que a diretoria brasileira de Itaipu pretende vender até o final de 2026. Uma das definições sobre a forma de comercialização dos 21 imóveis cedidos à Unioeste é que os atuais moradores terão preferência para a compra. Nesse sentido, os ocupantes foram orientados a preencher um formulário de manifestação de interesse. “Na sequência, faremos a oferta para outras instituições cujos empregados/servidores também ocupam casas da Itaipu. Vale destacar que, dentro do que a lei brasileira nos permite, as condições de oferta das casas são as melhores possíveis”, afirmou o diretor-administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, citado pela assessoria. Segundo Itaipu, tal como nos leilões promovidos em 2023 e 2024, o dinheiro arrecadado com a venda será destinado à construção de moradias populares em Foz do Iguaçu. Outra informação revelada pela binacional é que o processo ocorrerá por etapas, ou seja, não haverá ofertas de todos os imóveis de uma única vez. “No devido tempo, todos os moradores receberão uma comunicação a respeito da oferta”, informa a diretoria brasileira, em material distribuído à imprensa. As casas das vilas A e B foram construídas nas décadas de 1970 e 1980, para abrigar os trabalhadores que chegavam à cidade para a construção da usina. Na avaliação de Itaipu, os imóveis já cumpriram sua finalidade e terão melhor uso se vendidos a particulares.

