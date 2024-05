Brasil Latino: O “VERDE” DA AMÉRICA LATINA É ATRAÇÃO MUNDIAL

A padronização de relatórios de sustentabilidade é fundamental para que os investimentos sejam feitos de acordo com as normas internacionais. Com longa experiência nesse tema, o Brasil larga na frente, especialmente no momento que a União Europeia aperta o cerco legal para garantir importações de commodities somente de países que atendam exigências ambientais e sociais. O desmatamento zero é um desses critérios.

Mas, o panorama da América Latina precisa avançar muito considerando a realização da COP 30, em 2025, em Belém. Os chamados “títulos verdes” virão na mesma medida dos esforços pela sustentabilidade das empresas, que não é só financeira. É para evitar “relatórios sociais de ocasião”, que servem apenas para o marketing, mas não refletem o que de fato acontece, é que o Brasil Latino traz entrevista com Eduardo Flores, professor do departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia e Administração da USP e coordenador temático do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade.

