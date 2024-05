BIDEN ANUNCIA NOVAS TARIFAS SOBRE A CHINA QUE VÃO DESDE CHIPS A VEÍCULOS ELÉTRICOS

Mesmo quando as medidas de Biden se alinharam com a premissa de Trump de que se justificam medidas comerciais mais duras, o democrata mirou no seu adversário nas eleições de Novembro .

A Casa Branca disse que o acordo comercial de Trump com a China em 2020 não aumentou as exportações americanas nem impulsionou os empregos industriais americanos, e disse que as tarifas generalizadas de 10% sobre produtos de todos os pontos de origem que Trump propôs frustrariam os aliados dos EUA e aumentariam preços. Trump impôs tarifas de 60% ou mais sobre todos os produtos chineses.

Autoridades do governo disseram que suas medidas são “cuidadosamente direcionadas”, combinadas com investimento interno, planejadas com aliados próximos e que provavelmente não piorarão um surto de inflação que já irritou os eleitores dos EUA e colocou em risco a candidatura à reeleição de Biden.

Eles também minimizaram o risco de retaliação por parte de Pequim.

Biden tem lutado para convencer os eleitores da eficácia das suas políticas económicas, apesar de um cenário de baixo desemprego e de crescimento económico acima da tendência.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos do mês passado mostrou que Trump tinha uma vantagem de 7 pontos percentuais sobre Biden na economia.

Conflito comercial

Analistas alertaram que um conflito comercial poderia aumentar os custos dos VE em geral, prejudicando os objetivos climáticos de Biden e o seu objetivo de criar empregos na indústria.

Biden disse que quer vencer esta era de competição com a China, mas não lançar uma guerra comercial que possa prejudicar as economias mutuamente dependentes.

Ele trabalhou nos últimos meses para aliviar as tensões em conversações individuais com o presidente chinês, Xi Jinping.

Ambos os candidatos presidenciais dos EUA em 2024 afastaram-se acentuadamente do consenso de comércio livre que outrora reinou em Washington, um período culminado pela adesão da China à Organização Mundial do Comércio em 2001.

A China disse que as tarifas são contraproducentes e correm o risco de inflamar as tensões.

A imposição mais ampla de tarifas por Trump durante a sua presidência 2017-2021 deu início a uma guerra tarifária com a China.