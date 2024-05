Fenômeno: CICLONE EXTRATROPICAL COMEÇA A SE FORMAR NO SUL DO BRASIL

Um ciclone extratropical vai começar a se formar no Sul do Brasil a partir desta segunda-feira (27), que promete intensificar as condições climáticas já adversas enfrentadas pela região nos últimos dias. Com previsões de ventos fortes e um aumento significativo nas chuvas, o governador Eduardo Leite fez uso das redes sociais para alertar a população que evitassem sair de casa. A preocupação das autoridades é especialmente voltada para a faixa leste do estado, onde o fenômeno deve se fazer mais presente nesta segunda-feira, aumentando os riscos de inundações, tendo em vista o nível já elevado do Rio Guaíba e da Lagoa dos Patos.

O sistema de drenagem de Porto Alegre e nos municípios da região metropolitana, já comprometido, pode enfrentar sérios desafios com a chegada das chuvas previstas. O governador também alertou para a possibilidade de transtornos significativos, reforçando a necessidade de preparação e cautela por parte dos moradores. Diante desse cenário, o Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar mais um desafio climático. Autoridades e cidadãos estão se mobilizando para minimizar os danos potenciais e garantir a segurança de todos.

(Da Redação com Jovem Pan News – Mauricio Tonetto/Secom/Governo do Rio Grande do Sul)