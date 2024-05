Internacional: ATAQUE DE ISRAEL CONTRA RAFAH DEIXA PELO MENOS 35 MORTOS, SEGUNDO PALESTINOS

Pelo menos 35 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em ataques israelenses em um campo de deslocados em Rafah neste domingo (26), de acordo com informações do Ministério da Saúde palestino em Gaza, controlado pelo Hamas.

O órgão palestino disse que os mortos e feridos são principalmente mulheres e crianças.

“Não há hospital em Rafah com capacidade suficiente para levar esse número de mortos e feridos, causando confusão entre as equipes de ambulância sobre onde transferi-los”, afirmaram as autoridades palestinas em outro comunicado.

A organização humanitária Crescente Vermelho Palestino também disse que a área atingida é um campo que abriga palestinos que fugiram de outras partes de Gaza por causa da ofensiva israelense.

Um grande incêndio foi registrado depois do bombardeio. Vídeos obtidos pela CNN mostram palestinos desesperados com a situação.

Os militares israelenses confirmaram que atacaram um complexo que seria usado pelo Hamas e estão cientes dos relatos sobre danos civis.

“Uma aeronave das Forças de Defesa de Israel (FDI) atingiu um complexo do Hamas em Rafah, onde operavam importantes terroristas do Hamas. O ataque foi realizado contra alvos legítimos sob o direito internacional, usando munições precisas e com base em informações precisas que indicavam o uso da área pelo Hamas”, disseram os militares.

“As FDI estão cientes de relatos que indicam que, como resultado do ataque e do fogo que foi desencadeado, vários civis na área foram feridos. O incidente está sob revisão”, afirmaram.

O escritório de mídia do governo de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que pelo menos 190 pessoas morreram em ataques israelenses contra mais de 10 abrigos de deslocadas nas últimas 24 horas.

Na última sexta-feira (24), juízes do principal tribunal das Nações Unidas ordenaram que Israel suspendesse a ofensiva na cidade de Rafah, no sul de Gaza. A decisão tinha o objetivo de evitar mais mortes de civis. Apesar disso, Israel continuou os bombardeios durante o fim de semana e alega que os combates não levarão “a destruição da população palestina”.