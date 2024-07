APÓS ATAQUE, APOIADORES DE TRUMP AINDA SE OPÕEM FEROZMENTE ÀS REFORMAS SOBRE ARMAS

O candidato presidencial deles escapou por pouco de uma tentativa de assassinato. Uma bala atingiu sua orelha no sábado, disparada de uma arma semiautomática do tipo AR-15, um rifle frequentemente usado por atiradores em massa nos Estados Unidos.

No entanto, em entrevistas com 12 delegados de Donald Trump na convenção do Partido Republicano em Milwaukee, nenhum defendeu limites ou proibições de rifles de assalto, aumento da idade legal para comprar uma arma ou mesmo verificações de antecedentes mais rigorosas.

Os delegados eram totalmente contra qualquer tipo de reforma nas leis de armas dos Estados Unidos.

A maioria viu até mesmo medidas brandas, como verificações de antecedentes expandidas ou o aumento da idade legal para comprar uma arma de assalto para 21 anos, como violações à Segunda Emenda da Constituição dos EUA, que garante aos cidadãos o direito de possuir armas.

Em vez disso, os delegados disseram que quaisquer reformas relacionadas a armas deveriam se concentrar em financiar melhor suporte de saúde mental para cidadãos problemáticos, uma posição republicana padrão.

Eles culparam os crimes com armas e massacres com armas de fogo – incluindo a tentativa de assassinato de Trump – em grande parte por doenças mentais e armas caindo em mãos erradas.

As autoridades policiais dos EUA ainda estão tentando determinar por que Thomas Matthew Crooks, um auxiliar de asilo de 20 anos, atirou em Trump em seu comício eleitoral na Pensilvânia no sábado. Crooks foi morto a tiros no ataque, que o FBI disse estar sendo investigado como potencial terrorismo doméstico.

Serviços de saúde mental mais eficazes são essenciais para identificar possíveis atiradores e obter ajuda antes que cometam um crime com arma de fogo , disseram os delegados entrevistados.

“É tudo sobre saúde mental”, disse Will Boone, um delegado de Montana. “O direito de ter uma arma está consagrado na Constituição. Quando você começa a infringir isso, outros direitos começam a ser tirados.”

Steve Kramer, da Geórgia, disse que era uma “mentira” que a ampliação das verificações de antecedentes ajudaria.

“Se você observar a maioria dos assassinatos, alguém roubou a arma , então verificações de antecedentes não fariam diferença”, disse Kramer.

Entre 1966 e 2019, além dos atiradores em escolas que roubaram suas armas principalmente de familiares, a maioria das pessoas que cometeram tiroteios em massa comprou suas armas legalmente, de acordo com dados compilados pelo Instituto Nacional de Justiça, uma agência de pesquisa do Departamento de Justiça.

A arma usada pelo suposto assassino de Trump pertencia ao seu pai, de acordo com os investigadores.

O Partido Republicano geralmente bloqueou tentativas de reformar as leis sobre armas, mesmo após o massacre de 20 crianças do ensino fundamental em Connecticut em 2012 por um homem armado com uma arma de assalto AR-15 e duas pistolas.

Esforços para aprovar verificações universais de antecedentes e uma proibição de armas de assalto foram derrotados pelos republicanos no Senado dos EUA após o massacre na escola.

Durante seu mandato de 2017-2021, Trump tentou várias vezes flexibilizar as leis sobre armas, disse Kris Brown, presidente da “Brady: United Against Gun Violence”.

Pouco depois de assumir o cargo, ele sancionou um projeto de lei que reverteu uma regulamentação da era Obama que tornava mais difícil para pessoas com doenças mentais comprarem armas.

O governo Trump proibiu “bump stocks”, um acessório que essencialmente converte uma arma semiautomática em uma metralhadora. Um bump stock foi usado no tiroteio em massa mais mortal da história dos EUA, em Las Vegas, em 2017, quando um atirador matou 60 e feriu mais de 400 pessoas.

Em junho, a Suprema Corte dos EUA, de tendência conservadora, suspendeu a proibição de bump stocks.

Em fevereiro, falando à Associação Nacional do Rifle, Trump prometeu revogar todas as restrições relacionadas a armas decretadas pelo presidente democrata Joe Biden, que ele enfrentará na eleição de 5 de novembro.

Matthew Rust, um delegado de Wisconsin, disse que acreditava que uma cidadania armada é um impedimento para atiradores. “Quando um perpetrador sabe que pode haver cidadãos cumpridores da lei que podem se defender, é menos provável que ele tome uma atitude”, disse Rust.

(Da Redação com CNN Brasil)