REAPROVEITAR ÁGUA DA CHUVA PODE REDUZIR CONTA PELA METADE

Você sabia que o Brasil desperdiça quase 40% da água potável que capta? Isso acontece por vários motivos, como vazamentos, uso inadequado e até roubo. A água é um recurso finito e essencial para a vida e a saúde do nosso ecossistema. Todos nós, seja nas empresas públicas, privadas ou em nossas casas, precisamos contribuir para reduzir esse perda. Um sistema simples de reaproveitamento de água da chuva pode reduzir até metade da conta de água em casas e prédios. Um kit básico, que inclui um reservatório de 240 litros, filtros, dois metros de canos de PVC e uma mangueira elástica de 15 metros, custa cerca de R$ 560. Se for necessária a instalação de calhas, há um custo adicional. Essa água pode ser usada para descarga de vasos sanitários, irrigação de jardins e limpeza de áreas comuns e carros. Com a economia gerada, esse investimento pode se pagar em pouco tempo. Ao captar e usar a água da chuva, é possível reduzir a demanda sobre os recursos hídricos locais, a pressão sobre os mananciais e ainda ajuda a preservar rios e reservatórios. A nova Lei nº 14.546/2023, aprovada recentemente, obriga a adoção de medidas para prevenir o desperdício de água e estimular o reúso de águas das chuvas.

Como captar e armazenar água da chuva

O sistema é bastante simples e eficiente. Você vai precisar de calhas, tubos, reservatórios e filtros. A água é captada do telhado, passa pelas calhas e é direcionada para um reservatório através de tubulação. Um filtro remove folhas e detritos antes da água entrar no reservatório. De lá, uma mangueira pode ser conectada para usos imediatos, como lavar o carro ou regar as plantas. Para armazenar a água por mais tempo, é necessário investir em um reservatório maior, uma cisterna subterrânea, uma bomba para direcionar a água para uma caixa d’água e filtros adicionais para remover impurezas. Alguns cuidados são necessários para a instalação: use telhas de cerâmica, concreto ou metal, calhas de PVC ou alumínio e reservatórios de polietileno ou fibra de vidro. Esses materiais são duráveis e não liberam substâncias tóxicas na água. Instale filtros na entrada do reservatório, limpe regularmente o sistema de captação e trate a água com cloro ou radiação UV para desinfetar.

O desperdício de água é um problema grave. Com a crescente demanda devido ao aumento populacional e às mudanças climáticas, a pressão sobre os recursos hídricos só tende a aumentar. O desperdício não só afeta o meio ambiente, mas também a economia e qualidade de vida. Em períodos de estiagem, a falta de água pode afetar a agricultura, a indústria e até o abastecimento doméstico. Reaproveitar a água da chuva é uma solução simples, econômica e eficaz para enfrentar esse problema Cada gota conta e juntos podemos construir um futuro mais sustentável e responsável no uso dos recursos hídricos.

(Da Redação com Jovem Pan News)