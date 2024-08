Conquista: FOZ DO IGUAÇU SE CONSOLIDA COMO UMA DAS CIDADES QUE MAIS RECEBE EVENTOS

Além de ser um dos principais destinos turísticos do País, com localização geográfica privilegiada e empresas fornecedoras de serviços locais extremamente qualificadas, Foz do Iguaçu tem se consolidado como potência na área de eventos. Em 2024, se manteve em posição de destaque no cenário nacional ao ser reconhecida como uma das cidades brasileiras que mais recebe eventos internacionais.

O reconhecimento obtido pelo Destino Iguaçu não é por acaso. A cidade investe constantemente em infraestrutura de ponta e conta com modernos centros de convenções e uma ampla rede hoteleira capaz de atender a todas as necessidades dos eventos. Ou seja, desde pequenas reuniões até grandes congressos e convenções.

Com uma posição privilegiada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o Destino Iguaçu oferece uma experiência única. Isso porque a variedade de atrativos turísticos vai além das salas de eventos, proporcionando aos participantes experiências em eventos sociais realizados em cenários únicos do mundo, até passeios pela natureza, oportunidades de compras e gastronomia ampla e diversificada de três países.

O Visit Iguassu é o Convention Bureau de Foz do Iguaçu, entidade privada que desenvolve um trabalho consistente e estratégico no segmento de eventos, conhecido como MICE – Meeting, Incentive, Congress & Events, que compreende diversas tipificações de eventos. Somente em 2024, a entidade tem a meta de captar 30 novos eventos para serem realizados na cidade nos próximos anos.

A equipe atua na promoção institucional de Foz do Iguaçu e das empresas associadas, através de relacionamento com o mercado nacional e internacional do segmento MICE, contato com agências organizadoras de eventos, entidades profissionais e grandes corporações com o objetivo de promover os espaços, as estruturas e os serviços oferecidos para captar eventos para a cidade.

“Fazemos todos os esforços possíveis na captação de novos eventos, trabalhando em parceria com os clientes desde a prospecção, organização e apoio à visitas de inspeção em Foz do Iguaçu, apoio no dossiê de candidatura da cidade como sede do evento, atuação in loco nos eventos para promover o Destino, apoio com a divulgação dos eventos confirmados, ou seja, tudo para que os clientes promotores e organizadores de eventos confiem no sucesso de um evento realizado em Foz do Iguaçu. Esse é um dos diferenciais que faz o Visit Iguassu se destacar no trabalho realizado neste segmento”, afirma a diretora-executiva do Visit Iguassu, Elaine Tenerello.

O Visit Iguassu dispõe de uma política de apoio e disponibiliza materiais profissionais e técnicos, de candidatura da cidade como sede de novos eventos. Consulte.