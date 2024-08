DIA MUNDIAL HUMANITÁRIO

O Dia Mundial Humanitário resgata a vida e a memória de Sergio Vieira de Mello, vítima de um atentado terrorista em Bagdá, no Iraque, em 19 de agosto de 2003. Sergio Vieira de Mello chefiava a missão da ONU no Iraque, servindo como representante especial do secretário-geral Kofi Annan. O atentado ceifou a vida de 22 trabalhadores humanitários/Foto: Sergio Vieira de Mello (centro), administrador transitório do Timor Leste, participa de sua despedida do país asiático, em maio de 2002.