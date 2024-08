Oportunidade: FOZ DO IGUAÇU REALIZA LEILÃO DE NOVE CARROS E 43 MOTOS

O Instituto de Transportes e Trânsito (Foztrans) de Foz do Iguaçu realiza leilão on-line e presencial de nove carros e 43 motos nesta sexta-feira, 23. O certame inclui 550 lotes de sucatas para desmanche e comércio de peças usadas.

Os 602 bens já podem ser avaliados no local por interessados, até quinta-feira, 22. São automóveis e motocicletas de procedência nacional e estrangeira; veículos conservados podem retornar a circular em via pública.

Podem participar pessoas físicas, acima de 18 anos, e empresas. Em relação às sucatas, o leilão é voltado apenas a pessoas jurídicas e com CNPJ do ramo de atividade comercial. O edital está disponível nos sites: www.foztrans.pmfi.pr.gov.br (link Administrativo – Licitações do Foztrans) e www.donhaleiloes.com.

Os bens

Para visitação

estão no pátio de recolhimento de veículos e não foram procurados pelos proprietários dentro dos prazos previstos na legislação.

O período de visitas vai de 19 a 22 de agosto, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, no pátio. O endereço fica na Avenida Mercúrio, 1320, Parque Três Fronteiras.

Leilão

Já o leilão, no dia 23 de agosto, terá início às 8h30. O certamente será realizado nas modalidades presencial, na sede do Sest/Senat (Rua Rufino Vilhordo, 155, Parque Presidente II, e on-line, em: www.donhaleiloes.com.