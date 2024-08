Até sábado, 31: WONDER PARK TEM TARIFA COM DESCONTO

Moradores de cidades lindeiras ao lago de Itaipu podem adquirir, até este sábado, 31 de agosto, ingressos do Wonder Park com preço especial. O valor diferenciado é da Tarifa Solidária, que faz parte de uma ação para ajudar o Centro de Nutrição Infantil de Foz do Iguaçu.

O Wonder Park lançou a Tarifa Solidária em junho deste ano para moradores de Foz do Iguaçu e cidades lindeiras ao lago de Itaipu. Os ingressos são válidos por um ano a partir da data da compra.

No dia 1.º de setembro, a entrada para os lindeiros voltará a ter o valor normal, mesmo assim com tarifa reduzida para quem vive na região.

O Wonder Park tem inúmeras atrações e passeios em ambientes diferenciados.

Movie Cars: o passeio permite fazer uma verdadeira imersão no mundo do cinema e dos carros. São mais de 50 veículos em 24 cenários hollywoodianos que marcaram a história do cinema mundial e da música.

Show das Águas: exibição com projeções em 3D diretamente na cortina d’água que se forma, com cenas clássicas dos campeões de bilheteria.

Lumina Forest: é a nova atração do Wonder Park, com previsão de inauguração no dia 1.º de novembro. O ambiente tem floresta encantada, cheia de magia e tecnologia de última geração. Inédito no Brasil, o Lumina só pode ser visitado em Singapura, Japão e Canadá.

Wonder Park Foz

Avenida das Cataratas, n.º 11547 – Parque Nacional do Iguaçu