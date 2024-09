Conheça: MAIS UM PAÍS DA AMÉRICA LATINA QUER “LIMPAR AS RUAS” DE TRAFICANTES E CRIMINOSOS

José Raúl Mulino, presidente do Panamá, anunciou que o país deve impor um toque de recolher em duas regiões do país para “limpar” as ruas de narcotraficantes e de criminosos.

O político filiado ao partido conservador Realizando Metas afirmou que a medida proíbe a circulação nos lugares afetados “das nove da noite às cinco ou seis da manhã”.

O presidente justificou sua ação afirmando que se tratam das áreas mais violentas do país. Enfatizou também que o tráfico de drogas conta com novas estruturas:

“Desejo que haja toque de recolher nesses dois locais porque são talvez as áreas mais afetadas por esse problema de gangues. O narcotráfico modificou toda a estrutura criminosa.”

O presidente também constatou que esta seria a única maneira de lidar com a situação:

“É a única forma que temos, em relativa tranquilidade, de limpar as próprias ruas, avenidas e áreas mais afastadas.”

A data em que a medida entrará em vigor não foi mencionada pelo presidente na coletiva de imprensa em que anunciou o plano.

O governo realizou dezenas de prisões ao longo das últimas semanas. Entre os detidos estão policiais corruptos e o filho de um parlamentar.

(Da Redação com Brasil Paralelo)