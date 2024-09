Criminalidade: PCPR PRENDE DOIS SUSPEITOS DE APLICAR GOLPE EM MOTORISTAS IDOSOS

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois suspeitos de integrar a organização criminosa responsável por aplicar golpes em motoristas idosos. As prisões foram realizadas na manhã deste domingo (1). As investigações indicam que o grupo fez mais de 70 vítimas só no Paraná, totalizando cerca de meio milhão de reais em prejuízos.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos um carro, munições, celulares, notebooks e máquinas de cartão. As ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente nas cidades de Curitiba, Araucária, na Região Metropolitana, e São João do Ivaí, no Noroeste do Estado. A Justiça também decretou o bloqueio de contas bancárias dos suspeitos.

ESTACIONAMENTOS – Os crimes investigados incluem estelionato e associação criminosa. As investigações, iniciadas em abril deste ano, revelaram que os criminosos escolhiam as vítimas em estacionamentos de comércios, abordando motoristas com a falsa alegação de problemas mecânicos em seus veículos.

“Eles emparelhavam os veículos em via pública e indicavam que o carro da vítima estava com algum defeito mecânico. Esse primeiro golpista, muito solícito, dizia que trabalhava em alguma concessionária. Na sequência, avaliava o veículo e se oferecia a ligar para o mecânico da loja para que ele resolvesse. Pouco depois, outro integrante do grupo, um falso mecânico, aparecia”, explica o delegado da PCPR, Ramon Galvão Zeferino.

Os golpistas simulavam falhas mecânicas e cobravam por reparos utilizando uma maquininha de cartão adulterada que esgotava as contas bancárias das vítimas. Desde 2022, foram identificados mais de 70 casos no Paraná. O grupo também fez vítimas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Com a prisão dos suspeitos, a PCPR continua investigando a extensão do golpe, buscando identificar outros integrantes do grupo e possíveis novas vítimas.

(Da Redação com AEN – Foto: Fabiano Nogueira)