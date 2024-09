Denúncia: IDOSO É PRESO POR SUSPEITA DE ASSÉDIO SEXUAL EM FOZ DO IGUAÇU

Na tarde deste sábado, 31 de agosto de 2024, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência em um hotel de Foz do Iguaçu. De acordo com informações repassadas por uma funcionária do estabelecimento, um hóspede teria assediado sexualmente a jovem de 20 anos.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência, onde um idoso de 64 anos estava sendo contido por funcionários do hotel. Segundo relatos, o idoso teria oferecido R$ 100,00 para que a funcionária mantivesse relações sexuais com ele. A jovem, que estava realizando a limpeza do quarto, imediatamente deixou o local e acionou a polícia.

O idoso, que negou as acusações, foi encaminhado à delegacia juntamente com a funcionária, que manifestou sua intenção de representar contra ele. O caso agora está sob a responsabilidade do delegado de plantão, que tomará as devidas providências

(Da Redação com Taroba)