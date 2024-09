Neste Mês: NOVA ILUMINAÇÃO DA BR-277 EM FOZ DO IGUAÇU E CIDADES VIZINHAS SERÁ ENTREGUE EM BREVE

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está finalizando a obra de implantação de nova iluminação pública na BR-277, no perímetro urbano de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, na região Oeste.

Os serviços devem ser finalizados nos próximos dias, com prazo final para setembro, e foram custeados pela Itaipu Binacional, por meio de parceria com o Governo do Paraná, em um total de R$ 9.748.546,72.

Em São Miguel do Iguaçu, do km 687 ao km 691, e em Santa Terezinha de Itaipu, do km 707 ao km 712, foram instalados todos os postes, circuitos e os cabos de fiação elétrica, com a nova iluminação da rodovia federal já em pleno funcionamento.

Em Foz do Iguaçu, do km 719 ao km 730, estão em instalação os últimos dois circuitos elétricos e o seu cabeamento. Para concluir os trabalhos no município ainda serão instalados dois postes novos e oito postes para substituir os que foram danificados em acidentes automobilísticos.

Ao todo, nestes trechos que somam 20 quilômetros, são 50 circuitos elétricos e cerca de 700 postes metálicos dos tipos simples, duplos e simples fixados em barreira de concreto New Jersey, nos locais onde não há canteiro separando as pistas.

Os postes utilizam luminárias LED de 250 W, sendo conectados por cabos que passam em 1.500 metros de travessia subterrânea e mais de 150 caixas de passagem, concretadas para garantir segurança do material e equipamentos.

As prefeituras dos três municípios ficam encarregadas da manutenção desta nova iluminação até o início do Lote 6 da nova concessão federal, quando a responsabilidade deve passar para a concessionária que administrar o trecho.