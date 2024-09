Estado: GOVERNADOR VISTORIA OBRAS PARA CONTER DESMORONAMENTOS EM RODOVIAS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior vistoriou nesta quinta-feira (5) as obras contenção e estabilização de taludes do Morro da Dona Mercedes, nas PRC-466 e da PRC-476, em União da Vitória, no Sul do Estado. O Governo do Estado está investindo R$ 31,6 milhões no projeto, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

O projeto foi iniciado de forma emergencial em abril deste ano, nos dois lados do morro, com previsão de conclusão em 12 meses. A encosta, com altura variando de 50 a 90 metros, é considerada de “risco muito alto” pela Defesa Civil do Estado, devido à possibilidade de desmoronamento de pedras. A situação pode ser agravada quando há um volume de chuvas muito alto na região, conforme atestam os laudos do Instituto Água e Terra (IAT). A Prefeitura de União da Vitória também emitiu um decreto de situação de risco.

“É uma obra gigantesca, que vai resolver um problema ambiental e também de segurança para quem transita pelas rodovias”, destacou Ratinho Junior. “É um projeto complexo. Serão 14 mil caminhões utilizados para retirada do material do morro. Vemos aqui o volume e o tamanho das máquinas para reconstruir o talude e dar a garantia de que, se houver chuva novamente, não terá risco de desmoronamento e nem de acidentes”.

Com histórico constante de deslizamentos, o local, que fica próximo à Ponte dos Arcos, também compromete a segurança viária de quem trafega pelas rodovias, agravando a possibilidade de acidentes. Além de colocar em risco a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, os deslizamentos também comprometem a economia local com as constantes interdições da via.

ESTÁGIO DA OBRA – Até o final de agosto, a empresa responsável pela obra já finalizou as escavações sentido bairro e agora está construindo o muro para contenção das pedras, com 30% dos trabalhos realizados e previsão de conclusão até o final do ano.

De frente para a Ponte dos Arcos, o serviço é um pouco lento e feito de forma mais manual, devido ao perigo de as rochas desabarem. Nesse local também haverá um muro. Já na parte voltada para a empresa Benghi, os serviços de terraplanagem devem durar de dois a três meses antes da etapa de contenção.

O projeto prevê os serviços de escavação de material e demolição com escavadeira equipada com ferramenta especial para rocha no retaludamento do morro. Em frente à ponte será feito o bate-choco, que é a remoção de blocos de rochas soltas utilizando maquinário e ferramentas, com plataforma articulada para serviços até 40 metros de altura, e guindaste para serviços a até 90 metros de altura.

O pé do talude será protegido com geotêxtil, seguido pela execução de enrocamento e aplicação de concreto projetado. Na PRC-476, também será construído um muro de impacto em gabião entre o talude e a pista. Os dois trechos também vão receber drenos sub-horizontais profundos na base do morro, para rebaixar o lençol freático e manter a estabilidade da estrutura rochosa.

Nas margens do Rio Iguaçu serão executadas contenções em gabião, para controlar a erosão e melhorar a estabilidade das rodovias. E, por último, devem ser realizados serviços de recomposição do pavimento, drenagem e sinalização viária.

Estas soluções foram definidas em estudo técnico preliminar elaborado pelo DER/PR. A empresa executora dos serviços da obra também vai fazer sondagens e ensaios geotécnicos e elaborar os projetos de engenharia necessários.

CONTENÇÃO DE CHEIAS – O governador também citou os estudos para a contenção das cheias do Rio Iguaçu na cidade, que foram contratados pelo Governo do Estado e estão sendo feitos pela Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre).

O estudo tem por objetivo a elaboração de pesquisas, levantamentos de dados primários e secundários e o desenvolvimento de metodologia para avaliação e análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental de infraestruturas a serem projetadas para contenção de cheias e inundações, sem prejudicar a lâmina d’água no Rio Iguaçu, visando minimizar alagamentos que atingem periodicamente a região.

“As enchentes são históricas e recorrentes na região, e acontecem a cada cinco ou 10 anos. Meu compromisso com a cidade é buscar uma solução para esse problema. Se não resolver em sua totalidade, porque é algo complexo, vamos tentar uma saída para minimizar essas cheias”, afirmou o governador. “Algo parecido já foi feito nos anos 1990 também no Rio Iguaçu, entre Curitiba e São José dos Pinhais”.

