Porque?: PAI DE MENINO QUE MATOU QUATRO EM ESCOLA NOS EUA FOI PRESO

O pai de um garoto de 14 anos que foi acusado de matar quatro pessoas em uma escola no Estado da Geórgia, nos Estados Unidos , foi preso.

Colin Gray, de 54 anos, está enfrentando quatro acusações de homicídio culposo involuntário, duas acusações de assassinato em segundo grau e oito de crueldade contra crianças, de acordo com a Agência de Investigação da Geórgia (GBI, na sigla em inglês).

O diretor do GBI, Chris Hosey, disse na noite de quinta-feira (6/9) que as acusações estavam diretamente ligadas às ações do filho dele — e a “permitir que ele possuísse uma arma”.

O filho, Colt Gray, é acusado de matar dois professores e dois alunos no ataque a tiros na Apalachee High School, em Winder, perto de Atlanta, na quarta-feira (5/9).

Ele deve comparecer ao tribunal nesta sexta-feira, acusado — como adulto — de quatro acusações de assassinato.

As autoridades estão investigando se Colin Gray comprou a arma estilo AR como um presente para o filho em dezembro de 2023, conforme fontes policiais informaram à CBS News, parceira da BBC nos EUA.

Em maio de 2023, o FBI, a polícia federal americana, alertou a polícia local sobre ameaças online a respeito de um tiroteio em uma escola, associadas a um endereço de e-mail vinculado ao suspeito.

Um assistente do xerife foi questionar o menino, que tinha 13 anos na época.

Na ocasião, o pai dele disse à polícia que possuía armas na casa, mas que o filho não tinha acesso a elas sem supervisão, afirmou o FBI em um comunicado na quarta-feira.

As autoridades dizem que as ameaças foram feitas no Discord, uma plataforma de rede social popular entre jogadores de videogame, e continham imagens de armas.

O nome do perfil da conta estava em russo — e foi traduzido como o sobrenome do autor do ataque que matou 26 pessoas em uma escola primária, em Connecticut, em 2012.

Um relatório da polícia sobre o incidente, descrevendo o interrogatório feito, no ano passado, com o menino e o pai dele, foi divulgado na quinta-feira.

No relatório, o assistente do xerife descreveu o menino como “reservado” e “calmo” — e disse que “ele me garantiu que nunca havia feito nenhuma ameaça de atirar em nenhuma escola”.

O texto acrescentava que ele alegou ter excluído sua conta do Discord porque ela havia sido hackeada repetidamente.

Colin Gray também afirmou à polícia que o filho estava sendo perseguido na escola — e estava sofrendo com a separação dos pais.

Os registros policiais revelam que a mãe e o pai do menino estavam em processo de divórcio, e ele estava morando com o pai durante a separação.

O adolescente costumava caçar com o pai, que disse à polícia que havia fotografado o filho com sangue de cervo nas bochechas.

O avô materno do menino afirmou ao jornal americano The New York Times que ele culpa, em parte, a vida doméstica tumultuada do neto depois que Gray se separou da sua filha.

“Entendo que meu neto fez algo horrível — não há dúvidas em relação a isso, e ele vai pagar por isso”, disse Charlie Polhamus ao jornal.

“Meu neto fez o que fez por causa do ambiente em que vivia”, acrescentou.

Durante a coletiva de imprensa na quinta-feira, o xerife do condado de Barrow, Jud Smith, informou que todos os nove feridos devem se recuperar totalmente.

Segundo ele, várias vítimas já haviam deixado o hospital.

Os alunos Mason Schermerhorn e Christian Angulo, ambos com 14 anos, e os professores Richard Aspinwall, de 39, e Christina Irimie, de 53, morreram no ataque.

Testemunhas disseram que o suspeito saiu de uma aula de álgebra na quarta-feira de manhã. Ao retornar mais tarde, tentou entrar novamente na sala de aula.

Alguns alunos foram abrir a porta que estava trancada, mas aparentemente viram a arma e recuaram.

As testemunhas contaram que ouviram, na sequência, uma saraivada de 10 a 15 tiros. Dois policiais da escola rapidamente abordaram o menino — e ele se rendeu imediatamente.

Estas não são as primeiras acusações contra os pais de um suspeito de um ataque a tiros em escola.

Em abril, os pais de um adolescente de Michigan que matou quatro alunos com uma arma comprada por eles para o filho apenas alguns dias antes foram condenados por seu papel no ataque.

James e Jennifer Crumbley foram considerados culpados de homicídio culposo — e cada um foi sentenciado a de 10 a 15 anos de prisão.