ROBERTO MEDINA APRESENTA IMAGINE, MAIOR COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO DA AMÉRICA LATINA

No ano em que o Rock in Rio completa 40 anos, o empresário Roberto Medina anuncia uma nova era para o entretenimento no Rio de Janeiro. Em parceria com a Genial Investimentos, Medina criou o Imagine, um complexo de entretenimento que transformará o Parque Olímpico em um verdadeiro mundo mágico com pelo menos 10 áreas diferentes – Anfiteatro, Global Village Park, Museu Olímpico, Parque Rita Lee, Hub Criativo (com Polo Gastronômico, Arena Gamer e Aldeia do Gelo), Parque Temático, Brasil 360 Experience, Resort e Office Tower, além de eternizar o Rock in Rio para sempre.

O espaço onde ocorreram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e que acolhe as edições do Rock in Rio na cidade desde 2017, está sendo planejado de forma que o legado siga vivo na cidade. O projeto prevê um esquema inovador de mobilidade integrando todos os tipos de transporte da Cidade e reforça o Distrito Criativo da Barra da Tijuca, oferecendo oportunidades de emprego, educação e lazer.

O novo espaço será palco de celebrações de datas festivas, como Carnaval, Páscoa, Oktoberfest, Halloween, Natal e Ano Novo, além de eventos de música, dança e esportes. Serão realizados espetáculos de queimas de fogos acompanhados por músicos de rua espalhados pelo parque encerrando as atividades todos os dias de eventos, por exemplo.

Como funcionará o Imagine

No Imagine o público viverá uma experiência imersiva que encantará visitantes de todas as idades com atrações mágicas e inovadoras, reunindo o melhor da economia criativa em um só lugar.

O Rock in Rio é um desses eventos e terá um lugar próprio para perpetuar sua existência como patrimônio da cidade. O espaço abrigará o maior parque de eventos do país, com capacidade para 100 mil pessoas por dia em 385 mil m², com infraestrutura de ponta e preparado para receber festivais e shows internacionais, além de eventos esportivos, culturais e corporativos.

O Imagine terá ainda o Rock in Rio Factory, um local para conhecer e aprender mais sobre todas as etapas de criação e realização de um grande festival e os bastidores do maior espetáculo de entretenimento do mundo.

Já o Imagine Anfiteatro será o maior da América Latina e terá capacidade para 40 mil pessoas em um espaço de 38 mil m², colocando o Rio de Janeiro na rota dos grandes shows internacionais com a melhor infraestrutura e arquitetura intimista.

O Imagine Global Village Park terá uma área de 57 mil m² e será responsável por oferecer uma experiência inesquecível de visitar cenários arquitetônicos dos seis continentes do mundo, celebrando a importância da coexistência em sociedade através da diversidade musical e cultural, além de área para ativações de marca em dias de evento.

No Imagine Museu Olímpico será a vez que prestar uma homenagem à edição dos Jogos Olímpico Rio 2016. A história dos heróis esportivos ganha vida com exposições interativas e holográficas.

Há ainda o Imagine Parque Rita Lee, com pista de skate, muro de escalada, quadras poliesportivas, academia da terceira idade, parquinho infantil, bicicletário e chafariz. Ele receberá novas mudas de árvores e se transformará em um bosque com atmosfera mágica e acolhedora. São 136 mil metros quadrados que farão parte do Imagine.

Em outro ponto do Imagine está o Hub Criativo. Inspirado no Wynwood, em Miami, e em Kaka’ako, em Honolulu, o antigo centro de transmissões internacionais olímpico se transformará em um polo de inovação e entretenimento com 85 mil m². Conectando players de games, audiovisual, gastronomia, arte contemporânea e música em um ambiente de geração de talentos e inovação.

Para os amantes da gastronomia, há um polo gastronômico. Neste local, o público encontrará os melhores chefs e restaurantes, oferecendo experiências culinárias excepcionais aos visitantes e oportunidade para treinar, criar e testar.

Já na Arena Gamer, um espaço dedicado a cultura gamer com finais de competições importantes de e-sports, dinâmicas em que o público será convidado a jogar com influencers e jogadores profissionais, além de apresentações de grandes nomes da música eletrônica.

Na aldeia Aldeia do Gelo os visitantes poderão patinar no gelo sem perder a autenticidade carioca. O local contará com lojas de chocolate e outras atrações.

Experiência em primeiro lugar

Não bastassem tantas novidades, o Imagine terá ainda um Parque temático com mais de 56 mil m² e ficará aberto o ano inteiro para que o público mergulhe em mundo repleto de fantasia. Serão diversas atrações em um só lugar. Um dos destaques será a Iron Mountain com efeitos especiais de luzes, fogo e água que vai proporcionar uma experiência jamais vista no país.

O paisagismo e cenografia buscam encantar o público nesse ambiente mágico da música e experiências inesquecíveis. No Imagine, personagens de uma galáxia distante trarão mensagens de amor e sustentabilidade de forma lúdica para “crianças” de todas as idades no universo mágico dos Zytrons.

O Brasil 360 Experience será outra novidade do empreendimento. Essa experiência imersiva impulsionada por uma enorme tela de LED 360º vai contar a história das cidades do Brasil de uma maneira tecnológica e diferenciada.

O Imagine contará ainda com um gigante e fantástico Resort de 30 mil m² com 750 apartamentos, que estará integrado ao complexo, com piscinas nas varandas debruçadas sobre o parque onde, todos os dias, acontecerão shows criados com projeções holográficas. Este será um verdadeiro refúgio no qual os hóspedes poderão descansar e viver experiências inéditas e exclusivas.

Por fim, o Imagine Office Tower será um espaço corporativo, onde todos os ambientes terão vista para a lagoa, mar e montanha. Ali serão abrigados os escritórios do Imagine, da Rock World, e outras empresas da indústria criativa, além de contar com coworking moderno e equipado para receber startups.

Participação na mobilidade urbana

O Imagine já foi concebido com projeto de mobilidade exemplar. Além do metrô e BRT existentes, para chegar até o local, o projeto adotará soluções de transporte inovadoras, comparáveis às grandes cidades globais, como o novo projeto das Barcas. Os visitantes poderão embarcar em transporte aquaviário que oferecerá uma jornada lúdica, navegando pelas lagoas da Barra da Tijuca.

Durante o trajeto, o ambiente será enriquecido com música envolvente e decoração temática, criando uma experiência visual e sensorial única que prepara o público para a magia do local.

O projeto ajudará a viabilizar o projeto de VLT da Barra que será a opção de transporte ideal para aqueles que desejam um acesso eficiente e confortável de toda a Barra e conexão com a Zona Sul.

Será implementado um sistema de teleférico, conectando todos os espaços do Imagine em cinco estações estratégicas. Além de garantir uma mobilidade lúdica, também oferecerá vistas aéreas espetaculares do complexo e dos arredores, enriquecendo ainda mais a experiência dos visitantes e tornando o deslocamento entre as diversas atrações uma parte da diversão.

O projeto criará condições para desenvolvimento dos aeroportos de Jacarepaguá e Galeão que serão a forma de fazer com que o Imagine seja acessível para os visitantes de outras regiões do Brasil e do mundo.

Com o entretenimento como propulsor do turismo e do aumento do mercado de trabalho não só no Rio de Janeiro mas em todo o Brasil, a primeira iniciativa da parceria do Grupo Dreamers com a Genial Investimentos foi apresentada para a Prefeitura do Rio para marcar o início da primeira etapa que é a mudança do Projeto Lei que permite transformar os lotes privados em um Parque de Lazer.

O projeto conta com um estudo da FGV sobre impacto financeiro que contempla dados da cadeia produtiva, empregos, gestão da área, incluindo a gestão de resíduos, entre outras informações que sustentam a iniciativa. O Imagine vai gerar o impacto econômico de R$ 9,2 bilhões na economia da cidade e cerca de 140 mil empregos diretos e indiretos.

(Da Redação com Mundo Marketing)