O que se sabe: SOBRE O PRIMEIRO ‘PARQUE DOS SMURFS’ DA AMÉRICA LATINA?

A cidade de São Paulo vai receber uma novidade incrível no primeiro semestre de 2025: o Vila dos Smurfs Park, o primeiro parque dos Smurfs da América Latina e o terceiro no mundo. Localizado no bairro da Saúde, na zona sul da capital, o parque ocupará uma área de mais de 5.000 m².

Com réplicas já existentes em Xangai e Dubai, o Vila dos Smurfs Park oferecerá 17 atrações diversificadas ao público. Entre elas, destacam-se uma Oontanha-russa no escuro, um Dome Theater, simuladores de realidade virtual e um grande brinquedo temático. Destinado a crianças com idades entre 2 e 14 anos, o local também contará com shows ao vivo e proporcionará uma imersão no mundo dos icônicos personagens azuis.

Ricardo Marques, fundador da 4Act Entretenimento, revelou que o parque terá três shows ao vivo diferentes diariamente. “A ideia é trazer para o parque uma cenografia diferenciada, uma tematização artística e elementos que estamos acostumados a ver no teatro musical. Queremos que todo o parque e cada atração contem uma história, proporcionando uma imersão completa de storytelling”, disse à CNN.

Quais são as áreas temáticas do parque?

O Vila dos Smurfs Park será dividido em três áreas temáticas: Vila dos Smurfs, a Floresta Encantada e a Terra do Gargamel. Cada área promete uma experiência única e mágica para os visitantes, sempre mantendo a temática das encantadoras aventuras dos Smurfs.

Outras atrações do Vila dos Smurfs Park

O passeio pelo parque começará pelo “Expresso Smurfencantado“, onde um dos destaques será um portal mágico. Através dele, os visitantes poderão viver uma fantasia única, sendo “transportados” para a altura dos Smurfs – o que equivale ao tamanho de três maçãs.

Além das atrações emocionantes, o parque contará com um restaurante temático, quiosques de alimentos e bebidas, e uma loja de produtos oficiais. O objetivo é oferecer uma experiência completa e imersiva a todos os visitantes.

(Da Redação com Terra.com)