Política: CÂMARA APROVA TEXTO-BASE DO PROJETO DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto que visa a reoneração da folha de pagamento para empresas de 17 setores, nesta quarta-feira (11). A votação resultou em 253 votos a favor, 67 contra e 4 abstenções. Após essa aprovação, os deputados iniciaram a análise de destaques, que são sugestões de modificações no texto original. A decisão foi tomada às 23h57, pouco antes do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que um consenso sobre a questão fosse alcançado, que se encerrava na mesma data. Antes da votação, a deputada Any Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, optou por não seguir como relatora do projeto devido a divergências em relação ao acordo. Em seu lugar, o líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, foi designado relator.

(Da Redação com Jovem Pan News)