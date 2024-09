SENADOR SERGIO MORO É ESPERADO EM FOZ DO IGUAÇU NESTA QUINTA-FEIRA

O senador Sergio Moro (União Brasil) é esperado nesta quinta-feira (12) em Foz do Iguaçu. O ex-juiz deverá participar de atividades da campanha eleitoral de Zé Elias (UNIÃO) e Leandro Costa, além de gravar vídeos para candidatos a vereador da chapa “A União Faz a Foz”. A chegada está prevista para o início da tarde no Aeroporto Internacional.

Em Foz do Iguaçu, Moro deverá confirmar, ao lado de Zé Elias, a possível criação da Agência Municipal Anticorrupção (Proposta do candidato), nos moldes das estruturas que devem ser implantadas em Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava e outros municípios do Paraná. “Em Foz do Iguaçu, o Zé Elias, por minha sugestão, vai criar a Agência Municipal Anticorrupção. Foz não pode voltar àquele passado tenebroso dos escândalos de corrupção”, disse o senador, em vídeo ao lado do candidato a prefeito do União Brasil.

A agenda de Sergio Moro em Foz do Iguaçu já está definida pela coordenação de campanha de Zé Elias. De acordo com o roteiro, a chegada às 13h de onde segue para gravações em estúdio com candidatos do União Brasil e caminhadas pela região central, Vila Portes e Morumbi, onde participa de um comício às 19h (veja agenda abaixo).

Desafios

“Os nossos candidatos enfrentaram muitos desafios para lançar uma chapa pura nesta eleição, sem os conchavos para nomeação de cabos eleitorais em troca de votos favoráveis em projetos e ações da prefeitura”, disse Zé Elias, ao destacar a importância de Moro na campanha eleitoral do município.

“Foz do Iguaçu tem sofrido muito nas últimas décadas. Muitos políticos vêm de fora e querem decidir quem vai ser prefeito. Vamos ser exemplo de gestão pública. Mais serviços públicos de excelência e transparência nas contas”, completou. Zé Elias destacou também que os candidatos do União Brasil já assinaram um compromisso contra a velha política dos conchavos e a troca de favores por votos na Câmara Municipal.

Serviço

A chegada de Sergio Moro no Aeroporto de Foz do Iguaçu está prevista para as 13h, de onde segue para gravações em estúdio com candidatos do União Brasil. Às 15h, o senador participa de uma caminhada na Avenida Brasil. Das 16h15 às 17h15 ele participa de uma caminhada na região da Vila Portes. Das 17h30 às 18h30 será a caminhada na região do Morumbi. O comício está previsto para iniciar às 19h na pista de skate da Rua Mário Filho.

(Da Redação com Portal da Cidade)