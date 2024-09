Projeto: UCP RECOLHEU MAIS DE 200 VOLUMES DE SANGUE EM CAMPANHA DE DOAÇÃO

Os alunos da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Central do Paraguai, com o apoio dos diversos níveis da instituição e a colaboração do Hospital Regional do IPS, organizaram durante este mês a terceira edição da sua campanha anual de doação de sangue Cada gota conta.

O principal objetivo foi sensibilizar a comunidade educativa e a população em geral para a importância da doação de sangue e da recolha de um mínimo de 200 volumes, valor que foi ultrapassado nos dois dias de execução, na passada quarta-feira, 11 de setembro, e na quinta-feira, 11 de setembro. 12.

A campanha Cada Gota Conta é realizada de forma ininterrupta desde 2022, após uma investigação que revelou que os abastecimentos do Banco de Sangue Paraguaio tendem a diminuir rapidamente durante os últimos meses do ano devido à maior frequência de acidentes de trânsito. Esta iniciativa contribui enormemente para manter e aumentar as reservas de sangue em casos emergenciais, além de promover a cultura da doação frequente na população paraguaia para salvar vidas.

Vale Ressaltar que cada volume de sangue tem potencial para salvar quatro vidas, pelo que os 234 donativos recolhidos poderão ajudar cerca de 936 pessoas em diferentes casos médicos. Com esta campanha, a UCP reafirma o seu compromisso social e dedicação a projetos de elevado impacto comunitário.