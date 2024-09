De volta à Terra: TURISTAS ESPACIAIS DA SPACEX RETORNAM COM SEGURANÇA AO NOSSO PLANETA

A missão Polaris Dawn da SpaceX chegou ao fim neste domingo (15), e os quatro tripulantes retornaram com segurança à Terra.

Primeira missão privada a levar civis para andar no espaço, a Polaris Dawn se encerrou com sucesso após um voo de cerca de 40 minutos da espaçonave, que pousou na madrugada do domingo no nosso planeta.

Relembre a missão Polaris Dawn

Na quinta-feira (12), a espaçonave da SpaceX transportando quatro tripulantes — incluindo o bilionário Jared Isaacman cumpriu seu principal objetivo, com a primeira caminhada espacial comercial sendo realizada nas primeiras horas da manhã, no horário de Brasília.

A missão foi financiada por Isaacman, que também foi o primeiro tripulante a deixar a espaçonave Crew Dragon para caminhar no espaço.

Entre os outros tripulantes da espaçonave estava a engenheira de operações espaciais da SpaceX, Sarah Gillis. Foi a primeira vez que pessoas comuns caminharam no espaço. Até então, todas as caminhadas espaciais envolveram astronautas altamente treinados. O sucesso da missão ocorre após um longo período de espera para os tripulantes envolvidos. Ela foi inicialmente planejada para 2022, mas acabou sendo adiada várias vezes para permitir o desenvolvimento e teste do novo traje para caminhadas espaciais da SpaceX e as modificações necessárias na cápsula Dragon para suportar a exposição ao vácuo espacial.

