Meio Ambiente: AÇÃO DE PLANTIO DE ÁRVORES É REALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU

O exército de Foz do Iguaçu promoveu hoje uma ação de plantio de árvores em Foz do Iguaçu, a ação contou com participação de dezenas de crianças, que sabem bem, do jeitinho deles, a importância de cada árvore para o ecossistema.

Estima-se que 11 milhões de pessoas já tenham sido afetadas diretamente com os incêndios florestais no Brasil, os dados são da Confederação Nacional dos Municípios.

E esse pessoal aí, entende que a responsabilidade de ajudar a reerguer toda essa vegetação queimada, é de todos. A ação faz parte do projeto “uma árvore para cada soldado”.