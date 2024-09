Descaso: LULA DIZ QUE FALTA DINHEIRO PARA O MEIO AMBIENTE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (22.set.2024) que faltam recursos para “manter o planeta seguro” das mudanças climáticas. Disse que os níveis atuais de redução de gases do efeito estufa e o financiamento climático são “insuficientes”.

“Na COP28 do clima, o mundo realizou um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Os níveis atuais de redução de emissões de gases do efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro”, declarou em discurso na “Cúpula do Futuro”, na sede da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York.

O encontro, preliminar à 79ª Assembleia Geral que será aberta na 3ª feira (24.set), aprovou o Pacto para o Futuro, documento que apresenta compromissos com mudanças no sistema multilateral, incluindo temas como o desenvolvimento sustentável, paz, segurança internacional e reforma do Conselho de Segurança da ONU. Leia a íntegra (PDF – 1 MB).

Em seu discurso, Lula elogiou o compromisso, aprovado pouco antes de seu discurso no evento. Disse que os avanços propostos serão “louváveis e significativos”, mas cobrou “ambição e ousadia” da ONU para evitar retrocessos.

Afirmou que a pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima “escancaram as limitações das instâncias multilaterais”. Para o presidente brasileiro, os órgãos não têm autoridade ou meios de implementação para “fazer cumprir suas decisões”. Também criticou a falta de vitalidade da Assembleia Geral, o esvaziamento do Conselho Econômico e Social e a falta de legitimidade do Conselho de Segurança, que “aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades”.

(Da Redação com Poder 360)