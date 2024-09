Eleições: PF DIZ QUE PRENDEU 36 CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS COM MANDADOS EM ABERTO ATÉ SEXTA

A Polícia Federal (PF) informou que prendeu 36 candidatos às eleições municipais de 2024 que tinham mandados de prisão em aberto. As prisões ocorreram em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Maranhão, Acre, Rio Grande do Sul, Sergipe, Roraima, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A maioria dos processos envolve inadimplência de pensão alimentícia.

A PF montou uma força-tarefa para localizar e prender todos os políticos. Os mandados foram cumpridos até sexta-feira (20). A legislação eleitoral impede que candidatos sejam presos a menos de 15 dias das eleições, salvo em situações de flagrante. – Dívida com pensão alimentícia; – Tráfico de drogas; – Corrupção ativa; – Promoção de imigração ilegal; – Porte ilegal de arma de fogo; – Abolição violenta do Estado Democrático de Direito; – Crimes sexuais.

(Da Redação com Jovem Pan News)