Rotas: FOZ DO IGUAÇU TERÁ VOOS DIRETOS PARA MACEIÓ A PARTIR DE DEZEMBRO

A partir de dezembro, a Azul oferecerá duas frequências semanais, às sextas-feiras e domingos, conectando Foz do Iguaçu a Maceió, um dos destinos mais procurados do nordeste brasileiro. Essa rota será mantida até o final de janeiro, ampliando a malha aérea do aeroporto.

Voos diretos entre Foz e Maceió fortalecem o turismo nacional

A conexão direta entre Foz do Iguaçu e Maceió une dois dos maiores atrativos naturais do Brasil: as Cataratas do Iguaçu e as paradisíacas praias alagoanas.

Segundo Wander Melo Jr, gerente do Aeroporto de Foz, a rota já obteve ótimos resultados em temporadas passadas, valorizando o turismo interno e proporcionando aos viajantes mais opções para suas férias.

“Trata-se de um trecho que conecta dois grandes símbolos naturais do nosso Brasil: as nossas Cataratas do Iguaçu e as praias de Alagoas. Com essa grande rede, valorizamos o turismo nacional”, pontua.

Atrações imperdíveis em Maceió

Maceió é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, praias de águas cristalinas e rica cultura nordestina. Entre os principais pontos turísticos está a Praia de Pajuçara, famosa pelas piscinas naturais formadas pelos recifes de corais, onde os visitantes podem realizar passeios de barco para explorar a vida marinha.

Além da capital, a Praia do Francês, localizada a cerca de 30 quilômetros de Maceió, é outro destino popular. O local oferece esportes náuticos, gastronomia variada e novas piscinas naturais para os amantes da natureza.

(Da Redação com Massa News)