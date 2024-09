Esporte: CAXIENSES PARTICIPAM DA 15ª MARATONA INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU

No último domingo (22), um grupo de 40 pessoas , entre eles alunos, corredores e familiares da academia Corpus Move, de Caxias do Sul, participaram da 15ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu.

Com a participação de mais de cinco mil atletas, a tradicional maratona não sofreu alteração do seu percurso dos últimos anos. A largada aconteceu no Mirante do Vertedouro de Itaipu Binacional e a chegada nas Cataratas do Iguaçu, dentro do Parque Nacional.