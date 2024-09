Apoio: COM APORTE DO ESTADO, NOVO HOSPITAL REFORÇA CIRURGIAS PELO SUS EM APUCARANA E REGIÃO

A primeira etapa das obras do Hospital Torao Tokuda, em Apucarana, no Vale do Ivaí, foi inaugurada nesta terça-feira (24). O Hospital atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e participa do programa Opera Paraná, mutirão de cirurgias eletivas realizado pela secretaria estadual da Saúde (Sesa).

O vice-governador Darci Piana participou da solenidade e destacou a importância do novo hospital para a saúde pública na região. “Sempre falamos que o Paraná é um estado que trabalha e cuida. Temos que cuidar das pessoas e é exatamente nesse sentido que este hospital está sendo concluído”, disse Piana. “O que temos aqui é um exemplo da união entre o público e o privado pelo bem da população. Apucarana e toda a região ganham muito com essa nova estrutura, permitindo atendimento mais perto de casa”, afirmou.

Nesta primeira fase, foram entregues o ambulatório de especialidades médicas e 56 leitos do SUS, destinados a cirurgias em 11 especialidades, como ortopedia, ginecologia, urologia e oftalmologia. O Estado contratualizou um aporte de R$ 14,4 milhões anuais para a prestação de serviços via SUS. O hospital filantrópico, que ocupa uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, prevê expansão para mais de 100 leitos, o que permitirá realizar, em média, 450 procedimentos mensais por meio do Programa Opera Paraná.

A unidade é administrada pelo Instituto Santa Clara, que investiu cerca de R$ 12 milhões em obras de adequação, mobiliário e equipamentos. A expectativa é que o Torao Tokuda se torne referência no atendimento cirúrgico na região, comportando pacientes das regionais de Saúde de Apucarana, Londrina, Maringá e de Ivaiporã, com uma abrangência de mais de 2 milhões de moradores, contribuindo para a descentralização dos serviços de saúde.

Inaugurado originalmente em fevereiro de 2012, o local funcionou até agosto de 2014 em um terreno da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana, como ambulatório, sem a realização de cirurgias. Naquela ocasião, o convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) foi encerrado, e o espaço permaneceu fechado desde então.

O montante de recurso anual contratualizado pela Sesa para atendimento pelo SUS vai garantir o funcionamento da estrutura hospitalar. O secretário estadual da Saúde, César Neves, reforçou o compromisso com a saúde pública e ressaltou o papel estratégico do Hospital Torao Tokuda no atendimento regional.

“Esta unidade irá fortalecer toda a rede de atendimento da região, garantindo mais agilidade e diminuindo as filas de espera. Para ter êxito, o governo estadual implementa aqui o Programa Opera Paraná”, disse ele. “Essa estratégia criou uma tabela SUS específica para o Estado, com melhor remuneração, o que atraiu grandes grupos, como o Instituto Santa Clara, que já faz um trabalho excelente em várias regiões do Paraná”, destacou o César Neves.

SEGUNDA FASE – Está prevista ainda uma segunda fase para ampliação da unidade, com investimentos destinados à infraestrutura, mobiliário e equipamentos médico-hospitalares. A nova etapa irá incluir a construção de um centro cirúrgico com três salas equipadas, seis consultórios completos, setores de tomografia e raios-X, além de outros 51 leitos de enfermaria, semi-intensiva e emergência. Também estão previstos novos espaços para apoio, como cozinha, refeitório e lavanderia.

“Hoje inauguramos a primeira etapa de uma grande obra para mudar a realidade de Apucarana e região. Em breve teremos a conclusão de ainda mais espaços para garantir que este seja um ponto de referência, principalmente na realização de cirurgias eletivas”, disse Glauber Garbin, diretor do Instituto Santa Clara. “Destaco a parceria com o governo estadual que permitiu essa grande realização”.

