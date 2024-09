Reutilização: A ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA CUIDAR DO PLANETA

Reutilização criativa de roupas de segunda mão, priorizando critérios técnicos, ambientais, sociais e promovendo o prolongamento da vida útil dos têxteis. Esta é a proposta do projeto Repense Reuse, da Humana Brasil, com o objetivo de buscar soluções para questões ambientais e sociais. O projeto transforma têxteis de segunda mão em peças novas, úteis e sustentáveis, que são comercializadas a preços acessíveis para beneficiar os projetos comunitários da Humana Brasil.

A iniciativa é pioneira no Brasil e a Bahia foi o primeiro estado a implantar essa atividade socioambiental, focada em beneficiar a qualidade de vida e a conservação do meio ambiente, uma vez que a recolha de toneladas de têxteis evita o acúmulo nos aterros sanitários.

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o Brasil descarta mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano. No entanto, segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae em abril de 2023, apenas 20% das peças são reaproveitadas.

O objetivo é melhorar a qualidade de produtos que estavam no final do ciclo de vida útil, de maneira criativa e inovadora.

O upcycling (reutilização) consiste em transformar os resíduos diretamente em produtos finais, muitas vezes com um valor agregado significativo por conta do design. O objetivo é melhorar a qualidade de produtos que estavam no final do ciclo de vida útil, de maneira criativa e inovadora. O upcycling usa o material em sua forma mais “natural” possível, muitas vezes sem alterar as principais características da matéria-prima.

Economia Circular

O Repense Reuse busca o reaproveitamento máximo das peças, através das atividades de upcycling que norteiam o movimento para uma economia mais circular. “O projeto é um exemplo claro de como a economia circular pode transformar resíduos em recursos valiosos, gerando impactos positivos no meio ambiente e também nas comunidades”, explica Claudia Andrade, gerente de Implementação do repense Reuse.

No momento da triagem, roupas e calçados são categorizados, higienizados e classificados adequadamente. O reaproveitamento máximo das peças coletadas – realizado no Centro de Triagem, impulsiona a moda sustentável e reduz a pegada de carbono (quantidade total de gases de efeito estufa emitidos direta ou indiretamente). Hoje, além da Bahia, o Repense Reuse está presente em Brasília e Sergipe.

(Da Redação com Notícia Sustentável)