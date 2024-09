Narcotráfico: POLÍCIA FEDERAL APREENDE 1,5 TONELADA DE MACONHA NO LAGO DE ITAIPU

A Polícia Federal apreendeu uma embarcação que transportava cerca de 1,5 tonelada de maconha no Lago de Itaipu. Foi durante a realização do patrulhamento, na região de Vila Celeste, distrito do município de Santa Helena, no início da tarde dessa segunda-feira (23).

Os policiais patrulhavam o lago, monitorando os principais pontos de travessia irregular entre Paraguai e Brasil, quando identificaram uma grande embarcação adentrando em um braço do lago. Ao se aproximarem, encontraram o barco abandonado com diversos fardos, envoltos com uma fita plástica, em seu interior, contendo tabletes de maconha.

Foram contabilizados cerca de uma tonelada e meia de maconha dentro do barco. Os fardos e a embarcação foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

(Da Redação com Radio Cultura Foz)