ALUNOS DE ESCOLA ESTADUAL CRIAM REVISTA E TURBINAM APRENDIZADO DO CURSO TÉCNICO EM MARKETING

Uma combinação de teoria com experiência foi o que experimentaram os alunos do 2º ano do curso técnico em marketing do Colégio Cívico-Militar Vercindes Gerotto dos Reis, de Paiçandu, Noroeste do Paraná. Eles produziram uma revista com conteúdo sobre a própria escola e se utilizaram de técnicas aprendidas em sala de aula para promover e lançar a publicação.

A ideia foi dos estudantes e o conteúdo construído com o apoio dos professores das disciplinas de Fundamentos do Marketing e de Informática Aplicada ao Marketing. Wiliam Diego de Castro Marques, que ensina Fundamentos do Marketing, dividiu a sala em “departamentos de comunicação” para identificar a aptidão de cada aluno e trabalhou com eles técnicas de como “vender a ideia” da publicação.

“Para isso, foi necessário que eles pesquisassem como funciona o dia a dia de uma agência de comunicação. Passaram por todo o processo que envolve o marketing: planejamento, redação, criação, design, pesquisa, divulgação e comercialização”, conta o docente.

Após definido o perfil da revista, que ficou com 40 páginas, tiragem de 90 exemplares e recebeu o nome de “Reis”, uma referência ao sobrenome da criadora da escola, o grupo organizou o conteúdo, narrando o surgimento da instituição e a jornada de pessoas que ajudaram a construir sua história. “O projeto tornou os alunos protagonistas do processo, o que os motivou a produzir mais materiais”, continua William.

Após o lançamento, os estudantes criaram e publicaram conteúdos em áudio e vídeo no ambiente digital para alcançar diferentes públicos, novamente aplicando as técnicas comuns ao marketing, como storytelling (conectar-se com o público por meio das histórias); inbound marketing (estratégia de vendas) e branding (reforço de marca).

PODCAST E NOVA EDIÇÃO – O grupo já se planeja para entrar em estúdio para a gravação de podcasts com os personagens que participaram da primeira edição da revista. Um segundo número da publicação está no forno, desta vez envolvendo outras disciplinas, entre elas, Planejamento em Marketing, e novos temas, como o vestibular que se aproxima.

“O projeto ganhou proporções que ultrapassaram os limites da sala de aula. Chegou a toda a comunidade escolar e, com isso, foram surgindo novas ideias guardadas para a segunda edição, com previsão de lançamento para o mês de novembro”, sinaliza o professor Wiliam.

A aluna Gabrielle Ribeiro Bernal, hoje na segunda série do curso de Marketing, se empolgou tanto com o trabalho que está participando ativamente do novo momento do projeto. “Será uma publicação totalmente digital e estou utilizando os conhecimentos que adquiri e a experiência do primeiro número, como as entrevistas, para a produção dos novos conteúdos”, argumenta.

INCENTIVO PARA NOVOS ALUNOS – Para incentivar a comunidade local a ingressar nos cursos técnicos ofertados no colégio, entre os dias 12 e 13 de setembro, a direção realizou a 1ª Mostra dos Cursos Técnicos Profissionalizantes da instituição. No evento, foram expostos projetos desenvolvidos pelos alunos dos cursos de Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio e Marketing.

Entre eles, a própria revista e atrações como a mini fazendinha do agro, construída pelos alunos, sob a coordenação do professor Ueliton Falcão Malacrida; uma feira de tecnologia e jogos, com estudantes do curso de Desenvolvimento de Sistemas, sob a tutoria de Guilherme Valladares, e uma exposição em homenagem a Silvio Santos, celebrando a trajetória do apresentador de TV, organizada pelo curso de Marketing, sob a coordenação do professor William Diego de Castro Marques.

(Da Redação com AEN)