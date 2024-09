Economia: POR QUE CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS ESTÃO TORCENDO POR VITÓRIA DE TRUMP

“Iremos colaborar para investir na competitividade da América, para investir no futuro da América. Vamos incentivar tecnologias inovadoras como inteligência artificial e ativos digitais, enquanto protegemos nossos consumidores e investidores”, disse.

Então, em abril, o fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo, Changpeng Zhao , da Binance, foi condenado a quatro meses de prisão e a empresa pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões (R$ 23 bilhões).

A SEC também tem um caso contra a Binance em tramitação nos tribunais. Essa é uma das 46 ações de fiscalização recorde que o regulador financeiro tomou no ano passado contra empresas que tentavam lucrar com o que ainda é uma tecnologia emergente.

“Este é um campo que surgiu, e só porque eles estão registrando seus ativos criptográficos em um novo livro contábil, eles [erroneamente] dizem ‘não achamos que queremos cumprir as leis testadas pelo tempo'”, diz Gensler.

Ele explica que existem regras que obrigam as empresas que desejam arrecadar dinheiro do público a “compartilhar certas informações” com eles para proteger os investidores desde a criação da SEC.