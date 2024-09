FEIRÃO DE EMPREGOS EM FOZ BUSCA PREENCHER VAGAS NO SETOR DE TURISMO

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhotéis) e o Instituto de Hotelaria, Gastronomia e Turismo (IHGT) promovem, no dia 24 de outubro, a 5ª edição do Feirão de Empregos em Foz do Iguaçu. O evento, que acontecerá das 8h às 17h no Salão Paroquial da Igreja Matriz São João Batista, visa conectar trabalhadores e empregadores do setor hoteleiro, em especial, para suprir a demanda por novos profissionais no final do ano. Para participar, os candidatos devem levar currículo atualizado, além de documentos como RG, CPF e a Carteira de Trabalho.

Serão oferecidas diversas oportunidades de emprego, em áreas como recepção, cozinha, manutenção, e limpeza, com vagas destinadas a profissionais de diferentes níveis de qualificação. De acordo com o presidente do Sindhotéis, Camilo Rorato, o feirão é uma importante ferramenta para reduzir o gap entre oferta e demanda no setor. “O evento facilita a busca por trabalho, proporcionando um contato direto entre candidatos e empregadores, o que acelera o processo de contratação e aumenta a eficiência na ocupação das vagas em aberto”, afirma.

Dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) mostram que o turismo tem se recuperado gradualmente no Brasil, com a criação de 11.337 postos de trabalho formais em julho. Este cenário otimista reflete-se também no aumento da demanda por mão de obra no setor de turismo em Foz do Iguaçu, especialmente na hotelaria. O Feirão de Empregos busca aproveitar este momento, oferecendo uma plataforma para que candidatos encontrem oportunidades e para que hotéis preencham suas vagas de forma eficaz.

Nas edições anteriores, cerca de 1.500 pessoas participaram do evento, sendo que 1.067 foram encaminhadas para processos seletivos. O sucesso das quatro edições anteriores consolida o Feirão como uma ação eficiente para melhorar a empregabilidade na cidade. O primeiro feirão, realizado em agosto de 2022, ofertou 350 vagas, enquanto a última edição, em outubro de 2023, apresentou outras 350 oportunidades de trabalho. A expectativa é que o evento deste ano continue a fortalecer o mercado de trabalho local e a ajudar na recolocação de profissionais.

