A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta sexta-feira (27) para cumprir 23 mandados judiciais (dez de prisão e 13 de busca e apreensão) contra o tráfico de drogas em Cascavel, no Oeste do Estado.

Até o momento, oito pessoas foram presas. Durante o cumprimento das buscas foram apreendidas drogas, munições e acessórios de arma de fogo.

A ação conta com o suporte aéreo de helicópteros e cães policiais da PCPR, além da Guarda Municipal de Cascavel.

