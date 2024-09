Com dois a Mais: SÃO PAULO VENCE E COMPLICA CORINTHIANS NO CAMPEONATO BRASILEIRO

Na tarde deste domingo (29), o Mané Garrincha recebeu o primeiro Majestoso de sua história. Em Brasília, o São Paulo aproveitou duas expulsões do Corinthians e venceu por 3 a 1, com gols de Lucas, Arboleda e André Silva, enquanto Yuri Alberto descontou.

O primeiro tempo foi de poucas chances e muitos erros das duas equipes, com pouco espaço e bastante disputas no setor de meio-campo.

Já aos 48 da segunda etapa, Calleri fez boa jogada individual, passou por Charles e André Ramalho e cruzou. O lance seguiu normal, mas o VAR solicitou a revisão e o árbitro deu pênalti de Fagner no argentino. O lateral tomou o segundo amarelo, foi expulso e viu Lucas abrir o placar.

Com um a menos e precisando pontuar, o Corinthians foi para a segunda etapa tentando buscar o empate. Coronado fez grande jogada, passou por dois e rolou, mas Romero não conseguiu empurrar para o gol. No lance seguinte, Garro cobrou falta e a bola balançou as redes – só que pelo lado de fora.

O jogo ficou frenético e as duas equipes perderam grandes chances. Primeiro, Wellington Rato saiu cara a cara com Hugo, mas finalizou para fora. No lance seguinte, Carrillo fez jogada e tocou para Romero, que parou em Rafael.

Aos 17 minutos da segunda etapa, o jogo ficou ainda mais complicado para o Corinthians. André Ramalho, mesmo com o jogo parado, deu uma cotovelada em Luciano e foi expulso.

Com dois a mais, o Tricolor aproveitou e logo fez o segundo. Após cobrança de escanteio, Arboleda subiu livre e aumentou o placar.

Com 37 minutos, o Corinthians diminuiu. Yuri Alberto aproveitou sobra e, de primeira, acertou lindo chute para manter o Timão vivo. Nada mudou, porém, já que o time não conseguiu pressionar e viu André Silva fazer o terceiro.

Tabela

Com a vitória, o Tricolor entrou no G4 do Brasileirão. O time de Zubeldía chegou aos 47 pontos e assumiu a quarta colocação.

Do outro lado da tabela, o Corinthians segue na zona de rebaixamento com a derrota. O Timão tem 28 pontos e ocupa a 17ª posição.

Próximos jogos

O São Paulo descansa no meio de semana e só volta a jogar no próximo sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Tricolor encara o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Vivo em três competições, o Corinthians volta a campo na quarta-feira (2). No Maracanã, o Timão faz o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

(Da Redação com CNN Brasil)