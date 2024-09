O turismo intrarregional, além de ser uma maneira econômica e prática de explorar novos lugares, fortalece a economia local e oferece uma imersão cultural mais profunda. E, então, as nossas dicas de hoje são para os moradores da região sul do país, que conta com paisagens deslumbrantes, onde é possível relaxar, se divertir e se aventurar!

6 destinos para conhecer no sul do Brasil

No Paraná

Decerto, a melhor época do ano para visitar o estado é entre outubro e março. Afinal, esses meses correspondem à primavera e ao verão, e costumam ter temperaturas mais quentes e dias ensolarados. Ou seja, o período é ideal para curtir os destinos abaixo, que estimulam atividades ao ar livre.

📍 Cataratas do Iguaçu (PR)

Localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina, as Cataratas do Iguaçu são uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. A proximidade faz com que seja possível visitar esse destino em um final de semana ou feriado prolongado. Além do espetáculo visual, o local oferece experiências de ecoturismo, como trilhas e passeios de barco, que aproximam o visitante da natureza exuberante. Programando sua visita para o verão, certamente você encontrará quedas d’água de maior volume, graças às chuvas da estação.

📍 Ilha do Mel (PR)

A Ilha do Mel é um paraíso ecológico perfeito para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza. Com suas praias preservadas, trilhas, grutas e fortes históricos, o destino é certamente perfeito para uma escapada rápida. Sem veículos motorizados, o ambiente preserva o charme rústico e a sensação de paz, sendo um refúgio acessível para quem mora no estado ou nas regiões vizinhas.

Em Santa Catarina

O verão é a melhor época para aproveitar as praias de Santa Catarina, como Balneário Camboriú e a região de Florianópolis. O clima quente, então, favorece as atividades a céu aberto, especialmente na costa.

📍 Beto Carrero World (SC)

Se seu objetivo é passar o dia no melhor parque de diversões do Brasil, a melhor época para fazer sua viagem será fora da alta temporada. Evitando o verão e o mês de julho, é possível aproveitar um clima mais ameno e o menor movimento turístico.

Desde 1991, o Beto Carrero World segue sendo uma opção imperdível de diversão para toda a família. O maior parque temático da América Latina oferece uma ampla variedade de atrações, que vão desde montanhas-russas emocionantes até espetáculos teatrais, proporcionando um dia cheio de aventuras a poucas horas de casa.

📍 Balneário Camboriú (SC)

Se a ideia é relaxar em belas praias e curtir uma vida noturna animada, Balneário Camboriú é o destino certo. Conhecida como a “Dubai brasileira” devido aos seus arranha-céus à beira-mar, a cidade oferece infraestrutura completa para o turismo. Além das praias, o destino conta com teleféricos, parques e opções gastronômicas, sendo uma excelente escolha para um fim de semana prolongado.

No Rio Grande do Sul

A melhor época para viajar pelo estado vai depender do seu objetivo. Os destinos da serra gaúcha ficam mais encantadores durante o inverno, quando acontece sua alta temporada. Por isso, os preços são mais altos e as cidades ficam mais cheias. Já se a ideia é conhecer a produção local de vinhos, prefira pegar a estrada na primavera ou no verão.

📍 Gramado (RS)

Gramado é um dos destinos mais charmosos da Serra Gaúcha, com sua arquitetura europeia, clima frio e eventos culturais renomados. Seja no inverno, para aproveitar o Festival de Cinema ou o Natal Luz, ou durante o ano todo, Gramado encanta com suas ruas floridas, fábricas de chocolate e cafés aconchegantes. É um destino que une sofisticação e natureza, sendo acessível para uma viagem curta.

📍 Caxias do Sul (RS)

Caxias do Sul é sinônimo de tradição, especialmente para quem gosta de vinhos e cultura italiana. A cidade oferece passeios por vinícolas, paisagens belíssimas de serra e uma rica gastronomia. Não deixe de passar pela famosa Festa da Uva, que acontece todo verão, quando são feitas as colheitas da fruta. Para os viajantes que procuram uma imersão cultural e o sabor autêntico da região Sul, Caxias do Sul é uma excelente escolha a poucos quilômetros de distância.

Aproveitar o turismo intrarregional no Sul do Brasil é uma ótima forma de explorar destinos únicos sem gastar muito tempo e dinheiro, vivendo experiências inesquecíveis perto de casa.

(Da Redação com Hurb)