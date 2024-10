Acredite se Quiser: O CHATGPT VAI SER SUA MELHOR COMPANHIA PARA TURISMO E VIAGENS

Neste episódio de “IA: Modo de Usar“, o consultor em inteligência artificial Pedro Burgos mostra como o chatbot mais famoso do mundo pode acabar sendo a melhor companhia para a sua “turistada”.

Tire dúvidas. Todas elas

Você pode pensar no ChatGPT como um guia turístico que tem um conhecimento enciclopédico sobre… tudo. E eternamente paciente. Então, não se acanhe: faça perguntas e use a câmera do seu celular para mostrar ao aplicativo o que seus olhos estão contemplando e que demanda alguma explicação, contexto histórico ou até um fun fact.

Depois de usar o Perplexity para construir o roteiro de uma viagem em família ao Parque Nacional do Iguaçu, Burgos usou e abusou do ChatGPT. “Estou em Foz do Iguaçu. Que bicho é esse?”, foi a pergunta que o robozinho da OpenAI ouviu várias vezes depois de ver fotos como esta aqui abaixo.

