Guerra: GOVERNO LULA PEDE FIM IMEDIATO DE INCURSÃO TERRESTRE DE ISRAEL NO LÍBANO

O governo do Brasil expressou sua “grave preocupação” em relação à recente incursão terrestre de Israel no Líbano, que teve início na madrugada de terça-feira (1). Essa operação é vista por Israel como uma “nova fase” na luta contra o Hezbollah, especialmente após a morte do líder do grupo, Hassan Nasrallah. O Brasil pede a imediata cessação dos ataques. O Itamaraty também manifestou seu pesar pela continuidade dos bombardeios israelenses, que já resultaram na morte de mais de mil pessoas, incluindo dois adolescentes brasileiros e seus pais. O governo brasileiro está pressionando Israel a interromper tanto as incursões terrestres quanto os ataques a áreas civis no Líbano.

As Forças Armadas de Israel afirmam que a operação em curso se concentrará em “ataques limitados, localizados e direcionados” contra o Hezbollah, buscando minimizar danos colaterais. No entanto, a situação humanitária na região continua a se deteriorar, gerando preocupações internacionais. Em resposta à crise, a Aeronáutica brasileira anunciou que um avião partirá do Rio de Janeiro para resgatar 220 cidadãos brasileiros que se encontram no Líbano. A Embaixada do Brasil em Beirute está atenta à situação e oferecendo assistência consular aos brasileiros afetados. O Itamaraty também orienta os cidadãos a deixarem as áreas de conflito e a seguirem as recomendações de segurança das autoridades locais.

(Da Redação com Jovem Pan News)