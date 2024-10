MAIS DE 150 MIL VISITANTES ESTIVERAM NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU EM SETEMBRO

No mês de setembro, 150.933 visitantes se maravilharam com as atrações do Parque Nacional do Iguaçu, abrigo das Cataratas do Iguaçu, somando um total de 1.343.400 pessoas no acumulado de 2024. O mundo todo visitou e se encantou com o Patrimônio Mundial Natural, totalizando 116 nacionalidades em setembro.

Entre as nacionalidades que estiveram mais presentes no parque, os brasileiros seguem sendo maioria, com 85.766 pessoas, representando 56% da visitação. Os estrangeiros somam 65.167 visitantes. O ranking dos países que mais visitaram, após o Brasil, é formado por Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai, Alemanha, Espanha e Chile.

Aumento de chineses no parque – O mundo todo visita o Parque Nacional do Iguaçu, mas houve um destaque na visitação do público chinês, aumentando 239% de 2023 para 2024, no período de janeiro a setembro: 2.969 visitantes em 2023 e 10.072 em 2024. O número cresceu em relação a 2022 e 2021 também, que correspondem respectivamente a 659 e 143 pessoas.

Já os visitantes brasileiros viajaram de todas as regiões do país para contemplar as Cataratas do Iguaçu. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal figuram na lista, liderada por Paraná, com 32.538 pessoas, e São Paulo, com 18.579 visitantes. Em seguida vêm Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.